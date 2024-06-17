【名作】NEW ERA UNDERCOVER 9FIFTY キャップ ブラック

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○Descriptionofitem形···ベースボール素材···ウールアンダーカバーxニューエラキャップ9FIFTYCAPになります。正規取扱店にて、初日でしたので、運良く購入でき、ワンシーズンのみ着用し、その後大切に保管しておりました。シティーボーイ系のファッションやsupremeやStussy系が好きなファッションの方との相性もよく、この夏重宝してくるアイテムとなります。一点物になりますので、完全早い者勝ちとさせて頂きます。何かありましたらコメントお願い致します♪定価…9000円形···ベースボール素材···ウール