【名作】NEW ERA UNDERCOVER 9FIFTY キャップ ブラック

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商品詳細
○Descriptionofitem形···ベースボール素材···ウールアンダーカバーxニューエラキャップ9FIFTYCAPになります。正規取扱店にて、初日でしたので、運良く購入でき、ワンシーズンのみ着用し、その後大切に保管しておりました。シティーボーイ系のファッションやsupremeやStussy系が好きなファッションの方との相性もよく、この夏重宝してくるアイテムとなります。一点物になりますので、完全早い者勝ちとさせて頂きます。何かありましたらコメントお願い致します♪定価…9000円形···ベースボール素材···ウール
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