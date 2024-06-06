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BWLビルウォールレザー財布ウォレット20万アリゲータークロコダイル
商品番号 P94564483182
商品名

BWLビルウォールレザー財布ウォレット20万アリゲータークロコダイル
ブランド名 ビルウォールレザー
特別価格 税込 31,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビルウォールレザーBWLアリゲーターロングウォレットです定価20万ほどゴツゴツした味のあるワニレザー角スレ薄く多少あるくらいで状態良好中古ですお写真でご判断くださいカラーブラック付属品はビルウォールレザー巾着内側はゴールド×ブラック　チャイナシルクカスタムしてつけた別ブランドのウォレットキーリングおつけします
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