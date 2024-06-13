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ATELIER F＆B アトリエ エフ＆ビー 花柄 ネクタイ パープル 美品
商品番号 K61603450168
商品名

ATELIER F＆B アトリエ エフ＆ビー 花柄 ネクタイ パープル 美品
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ATELIERF＆Bアトリエエフ＆ビー小紋柄/花柄ネクタイパープル美品France製○仕様詳細カラー：パープル全長：146cm　大剣幅：8.0cm○素材詳細シルク100%大手紳士セレクトショップ等でも展開のある老舗ネクタイメーカー、フランス製一筋のブランド、アトリエエフ＆ビーのネクタイです。目だった汚れ等なくきれいです。※以下、ブランド参考···AtelierF\u0026B／アトリエエフアンドビー1919年に、ネクタイ専門のメーカーとしてジュネーブに設立されたアンティム・ムレー社。他のネクタイメーカーがイタリアやスペイン、ポルトガルに生産拠点を移した今日も、メイド・イン・フランスを頑なに守る稀有なネクタイメーカーです。職人技の粋を集め、2002年には、オリジナルブランドである「AtelierF\u0026B」が立ち上がりました。フランスらしい粋な色彩感覚とトレンドのエッセンスが凝縮されたコレクションです。
http://narcologia.ru/goods/marshal524980.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate333277.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi785247.html
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