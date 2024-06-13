ATELIER F＆B アトリエ エフ＆ビー 花柄 ネクタイ パープル 美品

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ATELIERF＆Bアトリエエフ＆ビー小紋柄/花柄ネクタイパープル美品France製○仕様詳細カラー：パープル全長：146cm 大剣幅：8.0cm○素材詳細シルク100%大手紳士セレクトショップ等でも展開のある老舗ネクタイメーカー、フランス製一筋のブランド、アトリエエフ＆ビーのネクタイです。目だった汚れ等なくきれいです。※以下、ブランド参考···AtelierF\u0026B／アトリエエフアンドビー1919年に、ネクタイ専門のメーカーとしてジュネーブに設立されたアンティム・ムレー社。他のネクタイメーカーがイタリアやスペイン、ポルトガルに生産拠点を移した今日も、メイド・イン・フランスを頑なに守る稀有なネクタイメーカーです。職人技の粋を集め、2002年には、オリジナルブランドである「AtelierF\u0026B」が立ち上がりました。フランスらしい粋な色彩感覚とトレンドのエッセンスが凝縮されたコレクションです。