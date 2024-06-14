【希少】NUMBER (N)INE ナンバーナイン ジョージ期

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ナンバーナインのジョージ期と呼ばれる“NOWHEREMAN”のシーズンのオリジナルのアーガイル柄のネックウォーマーになります。2002年AWのコレクションで大人気のジョージ期の商品になります。当時、恵比寿本店で購入して、数回使用してから自宅保存しておりました。若干の使用感があるので格安でお譲りいたします。当方の出品の中で複数購入いただけましたら、値引き対応をいたします。お気軽にコメントをお願いいたします。お気軽にご質問をお願いします。解散前のナンバーナインやソロイストが好きな方にオススメです。サイズや値段交渉などご質問がありましたら、コメントをお願いいたします。お取引後のトラブル防止のため、気になることがありましたら、お気軽に確認のメッセージをお願いいたします。#soloist#thesoloist#ナンバーナイン#numbernine