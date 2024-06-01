【美品】ルイヴィトン　マフラー　エシャルプ　バイカラー　カシミヤウール　274

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深みのあるカラーがオシャレなルイヴィトンのカシミヤウールマフラーです。Vロゴがインパクトあります！シンプルなデザインですので、メンズ、レディース問わずにお使い頂けます✨■ブランドLouisVuitton ルイヴィトン■商品名Vイストリック マフラー エシャルプ ストール ネックウエア■商品についてウール：70％カシミヤ：30％新宿高島屋で購入し、着用は1回のみで自宅保管しておりました。状態は良好ですが、一度他人の手に渡った品物であることをご了承の上ご検討いただければ幸いです。※商品状態は写真も併せて必ずご確認下さい。■サイズ幅:約20㎝ 全長:約144㎝ フリンジ:約5㎝（素人の採寸なので、多少の誤差はご容赦ください）■型番M71990■カラーブラウン／ボルドー バイカラー■付属品なし■ゆうパケットポストにて発送させていただく予定です。