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iruse リメイクTシャツ
商品番号 O40693979080
商品名

iruse リメイクTシャツ
ブランド名 オンボード
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

iruseで購入したtシャツになります。おそらくリメイクされているものだと思います。2022年の冬購入しましたが、サイズが合わなかったため出品します。
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