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【新品未使用】ポールスミス　長財布　マーケトリーストライプラビット
商品番号 C71117273528
商品名

【新品未使用】ポールスミス　長財布　マーケトリーストライプラビット
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【マーケトリーストライプラビット】ポール・スミスの幸運のシンボルでもある、ラビットモチーフをポイントにした長財布。シグネチャーストライプである「マルチストライプ」と本体をラビット型に切り抜き、それぞれを寄せ木細工にようにぴったりとはめ込んだ、繊細なクラフトテクニックが魅力的なアイテムです。素材には美しい表面感と上品な光沢感を帯びたレザーを使用し、素材を活かしシンプルですっきりとした仕立てによりラビットをより際立たせます。※天然皮革の為、摩擦や水分付着により色落ち、色移りすることがあります。※汗や湿気等水分を含んだ衣類等との摩擦、密着による色落ち、色移りにも十分注意してください。※水濡れした場合は柔らかい布で叩くように水分を取り除き陰干ししてください。
http://narcologia.ru/goods/composite835554.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant848082.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual507446.html
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