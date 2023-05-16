Dior ディオール 刺繍 Tシャツ ブラック XXS

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ディオールオムのTシャツです。カラーはブラックです。DiorbyDiorForeveryoungグラフィックデザインや、立体的な刺繍デザインが本当に可愛いです♪小さめのサイズ感です。レディースの方もユニセックスで着用できます。目立った汚れやダメージ、着用感などもそこまでない美品ですが、中古品をご理解いただける方のみご購入ください。サイズ XXS着丈67cm肩幅40cm身幅44cm袖丈20cmAACD加盟の大手リサイクルショップで購入した、鑑定済み商品です。■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■即購入OKです。当日、もしくは翌日に発送させていただきます。他にもファッション関係や、雑貨など出品させていただいています。よろしければご覧ください。■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■