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ベルルッティ セコイヤ ゴールドパティーヌ
商品番号 R59600447741
商品名

ベルルッティ セコイヤ ゴールドパティーヌ
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 21,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用しない為、出品致します。パティーヌ部分も綺麗な状態だと思います。カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革
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