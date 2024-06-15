YAMAHA ヤマハ フルート YFL-23 専用ハードケース付き

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商品詳細
YAMAHAYFL23 フルートです。ハードケース付年代にしては状態は良好だと思いますが見落としなどありました際は経年の楽器ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。音の確認はしておりませんのでご了承ください。しっかり磨いてあげればもっと光ると思います。種類...フルートYAMAHAフルートフルートケースハードケース付ヤマハYAMAHA楽器管楽器 fl23
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