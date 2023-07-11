90s PUBLIC IMAGE Tシャツ パブリックイメージ サーフTee

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こちらは1990年代のPUBLICIMAGETシャツです。サイズ表記L。素材はCotton100%。MadeInUSA。コピーライト入り。裾袖シングルステッチ。状態は、特に目立つ汚れやダメージのないグッドコンディション。平置き実寸着丈71cm(バック襟付け根より）身幅54.5cm(脇下)肩幅51cm袖丈17cm（脇下から袖先）多少の誤差はご了承下さい。国内外問わず評価の高いサーフ、スケート物。サーフ、スケート物の特性上、状態の良いものは見つかりません。両面のインパクトのあるグッドプリント。お好きな方、お探しの方いかがでしょうか。この機会に是非検討ください。00s90s80s70s60s50s40s30susedvintageoldヴィンテージPUBLICIMAGETシャツパブリックイメージサーフスケートストリートJIMMY’ZジミーズSerialKillerシリアルキラーPOWELLPERALTAHOOK-UPSfuctWORLDINDUSTRIESNEIGHBORHOODStussyXlargeApesSCREAMGhostfaceスクリームTerminator2ターミネーターTitanicタイタニックStarWarsスターウォーズ映画PulpFictionTheMatrixマトリックスタイタニックFASHIONVICTIMAKIRA希少supremeアニメTキャラTUSA製PearlJamバンT古着トラヴィススコットTravisScottニルヴァーナNirvanaパールジャムナインインチネイルズスマパンバンドリンキンパークバンドTプリントTアートTムービーTスケートTTee