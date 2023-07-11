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- 90s PUBLIC IMAGE Tシャツ パブリックイメージ サーフTee
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商品詳細
こちらは1990年代のPUBLICIMAGETシャツです。サイズ表記L。素材はCotton100%。MadeInUSA。コピーライト入り。裾袖シングルステッチ。状態は、特に目立つ汚れやダメージのないグッドコンディション。平置き実寸着丈71cm(バック襟付け根より）身幅54.5cm(脇下)肩幅51cm袖丈17cm（脇下から袖先）多少の誤差はご了承下さい。国内外問わず評価の高いサーフ、スケート物。サーフ、スケート物の特性上、状態の良いものは見つかりません。両面のインパクトのあるグッドプリント。お好きな方、お探しの方いかがでしょうか。この機会に是非検討ください。00s90s80s70s60s50s40s30susedvintageoldヴィンテージPUBLICIMAGETシャツパブリックイメージサーフスケートストリートJIMMY’ZジミーズSerialKillerシリアルキラーPOWELLPERALTAHOOK-UPSfuctWORLDINDUSTRIESNEIGHBORHOODStussyXlargeApesSCREAMGhostfaceスクリームTerminator2ターミネーターTitanicタイタニックStarWarsスターウォーズ映画PulpFictionTheMatrixマトリックスタイタニックFASHIONVICTIMAKIRA希少supremeアニメTキャラTUSA製PearlJamバンT古着トラヴィススコットTravisScottニルヴァーナNirvanaパールジャムナインインチネイルズスマパンバンドリンキンパークバンドTプリントTアートTムービーTスケートTTee
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful178151.html
http://narcologia.ru/goods/choice44785.html
http://narcologia.ru/goods/recycling776314.html
USA製 90s PUBLIC IMAGE Print S/S Tee 紺 XL パブリックイメージ 半袖 Tシャツ オールドスケート オールドサーフ ネイビー 古着 - NEWJOKE ONLINE STORE
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Vintage 1990 Public Image Clothing Surf Skate T-Shirt Single ...
PUBLIC IMAGE CLOTHING Vintage 80's Surf Skate T-shirt | NICE des ...
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90s ジャージーズ 企業tシャツ USA製 M ブラック | Vintage.City
90年代 PUBLIC IMAGE CLOTHING メンズL相当 古着 90s ヴィンテージ ビンテージ サーフ スケート シングルステッチ バックプリント 胸ロゴ ホワイト 白【Tシャツ】【FSS2308-50a】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト
Public Image Ltd 「DEATH DISCO」Tシャツ / 1979 / PIL / Swan Lake / new wave
90s “quick silver” logo print tee made in USA 90年代 クイック ...
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