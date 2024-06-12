【レア】new era bristol コラボ　キャップ　グリーン　フリーサイズ

カラー···グリーン 黄緑形···ベースボールサイズ...フリーサイズ 調整可ニューエラとブリストルのコラボキャップです。発送は圧縮して送ります。また商品は写真での判断をお願い致します。コレクションも見て行って下さい。↓↓↓↓↓#緑帽子好きコレクションあとコメント欄はプロフィール見てから書き込みお願い致します。冷やかし対策で基本的に削除させて頂きますのでご了承下さい。他の緑帽子好きコレクションも見て行って下さい。スケーターアイテム多めです。ストリートファッション好きは他も見てって下さい。特にニューエラ newera、エクストララージ x-large、スラッシャー thrasher、ステューシー stussy、47brand、huf,supremeシュプリーム好きは見てって下さい。色違いとかもあるのでセットにしてまとめ売りで値引きも考えます！↓↓↓↓↓#緑帽子好きコレクションカラー···グリーン形···ベースボール



新品未使用 ニューエラ ローキャップ ダークグリーン 正規品 NYヤンキース



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ニューエラ ロサンゼルスドジャース 9fifty グリーンカラー | フリマアプリ ラクマ



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