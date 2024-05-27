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- Roland SH-1 ヴィンテージ アナログシンセサイザー 美品 1978年製
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商品詳細
ローランドのビンテージシンセSH-1（ハードケース付き）です。1978年製ですが、常時ケースに入れて保管していたのでかなりの美品です。最後の画像にある通り、通電確認しております。また、発音も問題なくできておりますが、すべての機能を試したわけではありませんのでその点をご了承ください。画像にあるとおり、オリジナルのハードケースが付属します。発売当初の価格で出品させていただきます。種類...キーボード・シンセサイザー
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