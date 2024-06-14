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challenger　キャップ
商品番号 X86395701993
商品名

challenger　キャップ
ブランド名 チャレンジャー
特別価格 税込 6,580 円
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商品詳細

カラー　ブラックサイズ　フリー新品未使用のまま自宅保管していました。傷等汚れは見あたりませんが、素人検品ですので見落としがあるかもしれません。神経質な方はご購入をご遠慮ください。購入後はNCNRでお願いします。
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