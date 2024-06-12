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訳あり新品　ARMANI COLLEZIONI アルマーニ コレッツォーニ
商品番号 K26041957761
商品名

訳あり新品　ARMANI COLLEZIONI アルマーニ コレッツォーニ
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,042 円
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商品詳細

◼️ブランド　　:ARMANICOLLEZIONIアルマーニコレッツォーニ　二つ折り　メンズ◼️品番　　:YYAM154　YCF64　80001　　管理№　342◼️色　　　ブラック◼️サイズ　　:約8.5×10.2×2.0cm◼️素材　　ポリエステル、カーフレザー◼️仕様　　開閉：オープン、　　　　　札入れ×1、フリーポケット×2、カードポケット×4◼️状態　　:内側の白い部分色がハゲている　　　シワがありの為　写真7.8枚目をご参照ください。　＊新品タグ付き＊海外正規品◎＊(出品者負担)での発送となります＊海外製品の為小さなホツレや汚れはご容赦下さい
http://narcologia.ru/goods/response572942.html
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