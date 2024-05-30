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蛇革財布 2つ折り
商品番号 H47274155156
商品名

蛇革財布 2つ折り
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 8,514 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用頻度は、半年くらいで保管していました。オーダーメイドになります。蛇革です。とてもしっかりとしています。中古品になりますのでご理解頂ける方お願い致します。
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