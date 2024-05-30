ロゴ×スタッズ ★ HYSTERIC GLAMOUR ベルト

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商品詳細
★正規店購入品★HYSTERICGLAMOUR（ヒステリックグラマー）ベルトです(*^^*)ブラックにシルバーカラーのロゴパーツがデザインされたとっても素敵なお品です☆★●サイズ（㎝）●♦︎全長 約104♦︎長さ（ピンの先端から1番外の穴まで）約95.5♦︎長さ（ピンの先端から1番内側の穴まで）約81.5♦︎幅（ロゴ） 約2.4♦︎幅（ベルト）約1.7♦︎バックル 2.4×2.6目立った汚れはないですが金属部分やベルトに小傷はあり多少の使用感があります。個人の主観では全く気になりませんがあくまでも中古品なので品質や保管状態にこだわりのある方はトラブル防止のためにも絶対に！購入をご遠慮ください。お写真で状態をご確認いただき少しでも気になる方はご遠慮ください。お安く出品させていただきたいので、こちらの商品はコンパクトに丸めて発送させていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。⚠︎めったにありませんが、︎発送が出来ない日にちがある場合はプロフィールの最初に記載させていただきますので、必ず一度ご確認の程よろしくお願いいたします。1366
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