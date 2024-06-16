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dunhill ネクタイ　2本売り(バラ対応可)
商品番号 W26017302138
商品名

dunhill ネクタイ　2本売り(バラ対応可)
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

dunhillのネクタイ2本セットです！正規店で新品の状態で買ってからほとんど使ってないのでかなり美品です。全てクリーニングに提出ずみです。写真見にくかったら随時追加しますのでお申し付けください。バラ対応もしてるのでコメント欄にてお願いします。値段はその場で対応します。赤色の方は大変希少なものとなってるのでご検討よろしくお願いします。dunhillダンヒルネクタイスーツネクタイコーデ
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