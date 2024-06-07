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未使用　ロキャロンオブスコットランド　ネクタイ　タータン　Lochcarron
商品番号 M80642984934
商品名

未使用　ロキャロンオブスコットランド　ネクタイ　タータン　Lochcarron
ブランド名 ロキャロンオブスコットランド
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用LochcarronofScotlandロキャロンオブスコットランドタータンチェック柄ネクタイ100%PURENEWWOOLスコットランド製他の商品も見ていただけると嬉しいです。2品以上の購入で値引き致します#こちらで商品一覧確認できます。購入者が決まるまで、徐々に価格を見直していきます。気になる商品ありましたら“いいね”していただければ幸いです。コメントなしの“即購入”大歓迎です。自宅保管していた古着（USED品）をご理解ください。送料込みでお安く出品しております。LochcarronofScotland(ロキャロンオブスコットランド)とは、スコットランドの老舗タータンブランド。1947年にJohnMorrisBuchan氏によって立ち上げられた。現在は世界最大級のタータンメーカーとして知られ、エリザベス女王、キャサリン妃、ショーン・コネリー、ユアン・マクレガーなど多くのセレブたちにも愛用されている。柄・デザイン...チェック
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