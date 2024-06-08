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RAF SIMONS レザーベルト size48
商品番号 O26860547083
商品名

RAF SIMONS レザーベルト size48
ブランド名 ラフシモンズ
特別価格 税込 4,859 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラフシモンズのレザーのベルトになります。カインドオル購入未使用品です。目立つような傷や汚れはありません。付属品は写真にある物のみです。サイズ48全長105cm幅　1番太い部分49mm1番細い部分38mm質問等ありましたら気軽にコメントください。カラー···ブラック
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