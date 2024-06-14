新品 22SS SACAI ブラウン CAP 帽子

●素材→ウール70%ポリエステル30%●状態→新品未使用タグ付きです。買ったと同時にキャップを全く被らなくなったため出品しました。●商品詳細→SACAIの22ssのウール、ポリエステル混成のCAPです。肌さわりのいい質感の生地を使ったCAPになります。サイドにブランドを象徴するSを入れたデザインです。色味は薄めのブラウン、ベージュのような色合いです。(実物もう少し薄めの色合いです。)国内定価は24200円(税込)になります。



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