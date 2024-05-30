TADY\u0026KING フェザーリング剣先K18 ピンキー

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ご覧頂きありがとうございます。TADY\u0026KINGフェザーリング剣先K18ピンキー※値段改正後をもとに定価99000円[SIZE]11号最大幅:約0.9cm重さ:約4.9g(5号計測時)※RESISTホームページ記載を参照[素材]SV925K18２年ほど前に原宿RESISTで買いました。多少硫化は進んでいましたがご購入された方に一から硫化を楽しんでいただきたいのでシルバークロスなどで全て磨いてあります。※目立った傷、汚れはありませんが素人検品の為、小さなキズ、汚れ等見落としがあるかもしれません。また、自宅保管品なので神経質な方はご遠慮ください。ご理解ある方のみご購入下さい。大事に使用していたので、大切にしていただける方にお譲りしたいと思っています。※返品、返金は一切受け付けておりませんので、ご了承下さい。即購入OKです#ゴローズ#tady\u0026king#ダディアンドキング#鷲見太郎#tarowashimi