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【美品】Paul Smith ポールスミス キーケース ブラック ストライプ
商品番号 P43473724761
商品名

【美品】Paul Smith ポールスミス キーケース ブラック ストライプ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithポールスミスキーケースマルチストライプブラック箱なし【状態について】目立ったダメージもなく美品です。内部、金属部分に当たって擦れのようなものがみられます。5枚目、6枚目の写真をご確認ください。あくまで中古品になりますので細かなキズ、汚れ、擦れ等見られる事があります。発送時は、ネコポスにて送らせていただきます。【サイズ】縦　約6cm横　約11cm厚さ　約2cm
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