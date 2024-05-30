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商品詳細
PaulSmithポールスミスキーケースマルチストライプブラック箱なし【状態について】目立ったダメージもなく美品です。内部、金属部分に当たって擦れのようなものがみられます。5枚目、6枚目の写真をご確認ください。あくまで中古品になりますので細かなキズ、汚れ、擦れ等見られる事があります。発送時は、ネコポスにて送らせていただきます。【サイズ】縦 約6cm横 約11cm厚さ 約2cm
http://narcologia.ru/goods/parenthesis758444.html
http://narcologia.ru/goods/traverse459526.html
http://narcologia.ru/goods/browse146491.html
【美品】Paul Smith ポールスミス キーケース ブラック ストライプ
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