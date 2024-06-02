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キプリス 長財布(風琴マチ束入) リプルカーフ
商品番号 Y17816683697
商品名

キプリス 長財布(風琴マチ束入) リプルカーフ
ブランド名 キプリス
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒、リプルカーフの札入れです。長期間保管の未使用品ですが、何度かの出し入れで付けてしまったキズが結構あります。傷の気になる方、神経質な方のご購入はお控え下さい。
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