suzuki スズキ 4/4 1997 バイオリン

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商品詳細
シールや細かい傷があります。しばらく使わずに自宅で保管していました。弦が一本切れています。弦や弓の調整は必要になります。ケース 弓松脂肩当て付きです。中古品のためご理解のある方のご購入をお願いします。気になる点などありましたら、気軽にコメントしてください。種類···その他アクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者
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