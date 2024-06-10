suzuki スズキ 4/4 1997 バイオリン



1997年製 4/4サイズ スズキバイオリンのNo.520 smcint.com



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リンツ楽器 / スズキ バイオリン No.300 4/4 弓、ケースセット USED

シールや細かい傷があります。しばらく使わずに自宅で保管していました。弦が一本切れています。弦や弓の調整は必要になります。ケース 弓松脂肩当て付きです。中古品のためご理解のある方のご購入をお願いします。気になる点などありましたら、気軽にコメントしてください。種類···その他アクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者