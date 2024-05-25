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高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをはめ込16
商品番号 X84060196749
商品名

高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをはめ込16
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 6,063 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご鑑賞ありがとうございます商品説明:素材:pt950プラチナネックレスの長さ:約45cmカラッと:1.00ct純粋で優雅で端正で聖潔なファッションはぴったりですダイヤモンドの輝きプラチナの粘り自信のある笑顔にしましょう気になることがあればコメントしてくださいあるいは希望的な価格帯でコメントを書くことができますお互い気持ちよく、お取引出来ればと思っておりますのでよろしくお願いします
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