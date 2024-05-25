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商品詳細
ご鑑賞ありがとうございます商品説明:素材:pt950プラチナネックレスの長さ:約45cmカラッと:1.00ct純粋で優雅で端正で聖潔なファッションはぴったりですダイヤモンドの輝きプラチナの粘り自信のある笑顔にしましょう気になることがあればコメントしてくださいあるいは希望的な価格帯でコメントを書くことができますお互い気持ちよく、お取引出来ればと思っておりますのでよろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/tenet793063.html
http://narcologia.ru/goods/slide958987.html
http://narcologia.ru/goods/enquire357689.html
高品質.pt950プラチナ 1カラットのダイヤモンドのネックレスをはめ込16
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