児玉幸雄 リトグラフ モンマルトルの風景

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商品詳細
※発送は11月3日頃になります※発送日を了解の上ご購入ください支払いが11月3日を過ぎますと次は12月14日頃の発送となります額縁の塗装に一部剥げがあります額のサイズ横約60cm縦約53cm梅田画廊で購入自宅保管にご理解下さるかたに60/150サインありナンバリングあり
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