《美品》ジャスティンデイビス　ティアドロップ　タイニークロスチェーン　ネックレス

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧頂き、ありがとうございます(^o^)！♡１点限り！早い者勝ちです♪♡即購入OK！（深夜、早朝の購入もOKです！）♡お値下げ交渉OK!（必ずご希望価格をコメントにて提示をお願い致します。）♡送料無料♡匿名配送⭐︎商品名：ネックレス⭐︎ブランド名：JUSTINDAVIS⭐︎サイズ：全長約50cm⭐︎素材：オニキス クォーツ SV925Ag925（シルバー）⭐︎付属品：なし（箱、保存袋などは付属いたしません。）⭐︎購入先：古物商許可証が必要な鑑定済みのブランドオークションで購入していますので、ご安心下さい。（中古品を売買するオークションです。）⭐︎商品状態 目立った傷や汚れなどが無い美品です！！^_^ 長くご愛用頂けると思います^-^ ユニセックスでお使い頂けると思います^^ とても素敵なお品です！！！(^^) こちらの商品1点限りですので、是非この機会にいかがでしょうか（＾_＾） 全てのお品が一度人の手に渡った品物になりますので、中古品へのご理解がある方のご購入宜しくお願い致します。 ご了承の上、宜しくお願い致します。⭐︎梱包方法：プチプチや袋などを使用して、丁寧な梱包を心掛けています。↓他のお品もご覧頂ければ幸いです(^_^)#Hirachanメンズ#Hirachanレディース#Hirachanアクセサリー#HirachanJD⭐︎プロフィールもご覧頂ければ幸いです(^_^) （ご購入者様はプロフィール記載事項に同意されたと考えさせていただきます。）管理番号：AC843
http://narcologia.ru/goods/Persia382088.html
http://narcologia.ru/goods/unusable990574.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic338512.html
http://narcologia.ru/goods/Persia382088.html
http://narcologia.ru/goods/unusable990574.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic338512.html
ジャスティンデイビス ティアドロップの通販 13点 | Justin Davisを ...
美品!ジャスティンデイビス SPJ257 ティアドロップペンダント | フリマアプリ ラクマ
TINY CROSS チェーン| JUSTIN DAVIS（ジャスティン デイビス）公式通販 ...
美品!ジャスティンデイビス SPJ257 ティアドロップペンダント
TINY CROSS チェーン| JUSTIN DAVIS（ジャスティン デイビス）公式通販 ...
TINY CROSS チェーン| JUSTIN DAVIS（ジャスティン デイビス）公式通販 ...
美品!ジャスティンデイビス SPJ257 ティアドロップペンダント
TINY CROSS チェーン| JUSTIN DAVIS（ジャスティン デイビス）公式通販 ...
ジャスティンデイビス ネックレス タイニーFDL チェーン SNJ102 ...
美品!ジャスティンデイビス SPJ257 ティアドロップペンダント
ジャスティンデイビス・タイニーチェーン・クロス・40cm 注目ブランド ...
ジャスティンデイビス ネックレス タイニーFDL チェーン SNJ102 ...
TINY CROSS チェーン