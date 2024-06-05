ナイキ NIKE COURT VISION MID WNTR コート ビジョン

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商品詳細
☆必ず希望金額に出来るわけではありませんが、値下げ交渉は希望金額を教えてください。★他のフリマアプリでも出品してますのでお手数おかけしますが、購入前に在庫確認お願いします。サイズ26.5cmサイズを間違えて購入し着用してましたが、別の新しいのを買ったので出品します。箱は無く写真の通りキズや、汚れなどありますので気にならない方がご購入いただければと思います。素人保管で着用もしてますので美品をお求めての方は他の出品者からご購入していただいほうがいいと思われます。梱包に関してですが、プチプチに包んでビニール袋か紙袋か段ボールか余ってる靴箱に入れて発送いたします。(ご指定はお断りさせていただきます)#NIKE#ナイキ#スニーカー#コートヴィジョンメインカラー...ベージュ
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