【marka】ショートモッズ 22SS

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marka(マーカ)のSHORTMODS22SSです。試着のみでクローゼットに保管したままのため、ほぼ新品同様になります。これから始まる秋冬のアウターにおすすめです。カラー:ネイビーサイズ:2肩幅65身幅71着丈72袖丈55袖口16.5定価約5万円タバコ吸いません、ペット飼ってません。ビッグシルエットで今っぽいです。秋冬のアウターにおすすめです。季節感···春、秋、冬素材···コットンカラー···ネイビージップ・ボタン···ボタンとジップアップフード···フードなしオーベルジュAURALEEオーラリーcomoliコモリDAIRIKUダイリクSHINYAKOZUKAYOKEinterimインテリムDAIRIKUneedlesEngineeredGarmentsキャプテンサンシャインKaptainSunshinDAIWAPIER39ダイワピア39STUDIONICHOLSONスタジオニコルソンteatoraテアトラHYKEハイクAcneアクネALLEGEbukhtcrepusculeGraphpaperグラフペーパーHenderSchemeエンダースキーマLIDNMリドムissuethingsciotateatoraatonbeamsビームスunitedarrowsryotakashimaリョウタカシマFREAK'SSTOREplus81yaecaヤエカドメブラ