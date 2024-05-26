クロムハーツ２連チャーム タイニー ドッグタグ 22kgf パヴェ ダイヤ ...

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数ある中からご覧頂きありがとうございます。〔商品情報〕・当商品はクロムハーツ純正品へ天然ダイヤモンドを宝石職人が手作業で１石１石丁寧にアフターセッティングしております。・トップサイズ【全長】（丸カン含む）【タイニーchクロス】縦：37mm横：15mm【ドッグタグカットアウトクロス】縦：16mm横：9mm厚さ：2mm※あくまで素人採寸のため多少誤差が生じる場合がございます。・天然ダイヤモンド使用【タイニークロス:13石】【ドッグタグカットアウトクロス:33石】〔ダイヤモンドテスターにて鑑定済みなのでご安心ください〕ご不安な方には宝石鑑別書も別途5千円でお付けできます。・地金素材:シルバー925こちらには22kゴールドコーティング加工を施しています。〔付属品〕インボイス・紙袋・革袋・現品になります。〔インボイスの個人情報部分は、プライバシー保護のため消さしていただいてます〕・2連セットからはオリジナルカットアズキチェーン(シルバー925)を一本サービスさせて頂きます。45.50.60cmからお選び下さい。・付属品不必要の方は5,000円値下げ致しますので、コメントにてお申し下さい。＊当方は宝飾品を扱う職業なので、絶対にありえませんが、偽物だった場合全額返品致します。〜クロムハーツ多数出品中〜