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商品詳細
MM6のカードケースです。カードケース×4大きなファスナーつきポケット×1定期入れや、ミニマリストさんのお財布にピッタリです！新品未使用！#mm6#マルジェラ#メゾンマルタンマルジェラ#カードケース#定期入れ#財布素材···本革カラー···レッド
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MM6 Maison Margiela カードケース - Farfetch
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