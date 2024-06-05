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商品詳細
ryuの長財布です。写真のような状態です。使用感あります。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。即購入OK返品・返金不可発送後の破損等の保証不可簡易梱包(水濡れ防止のビニール)以上の内容にご理解いただける方はよろしくお願いします！気になる点があれば購入前にお気軽にご質問ください。
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