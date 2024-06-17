最終値下げ❗️ギフト⭕️ コーチ 人気のクロスグレインレザー 男女 長財布

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☆コメント不要、即購入優先★値引きコメントご遠慮ください。ご縁が無ければこのページはこのまま削除します00091お寄りくださりありがとうございます。他にもいろいろありますのでゆっくりご覧ください■プレゼント用には無料でラッピングしますのでご購入後に取引コメントにてご依頼ください新作、ストラップ付コーチのラウンドファスナー長財布です。もちろん正規品です。高級感のある美しいクロスグレインレザーが大人の雰囲気にピッタリな格好良いお品物。ブラックにゴールドの金具類がオシャレです❤️ストラップ付なので手首に引っ掛けてちょっと外出も楽しい❤️収納力も高く使い易さを兼ね備えた逸品。贈り物にももちろん、男性女性に関わらずジェンダーフリーにご使用頂ける品物ですいかがでしょうか(^-^)❤️本革製品につき小傷スレなど元からある場合がございますが。ご理解のほどよろしくお願い致します〜〜仕様〜〜型番 C3441素材 クロスグレインレザーサイズ 20×10×2.5内 札入れ×3カードポケット×12ファスナー小銭入れ×1フリーポケット×2BOX、保存袋、ケアカード等付属しております。発送について決済が確認出来ましたら出来る限り当日発送しております。なお都合により翌日発送にもなる場合もございます。お急ぎの際は購入前にご確認をお願い致しますアウトレットで購入したコーチファクトリー正規品です。アウトレットは過剰生産、使用に差し支えない程度の傷、色のムラ、ファスナーの引っ掛かり、タグの付け間違いや付け忘れ、型落ち、アウトレット専用の廉価版生産品、箱は無いなど訳ありの様々な理由があってお安くなっております。これらにご理解をくださる方のみ、お付き合いくださりませ。神経質な方はご遠慮くださいね。どうぞよろしくお願い致します