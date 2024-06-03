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ベビーファットクロスチャーム パヴェダイヤ 純正
商品番号 X55432090416
商品名

ベビーファットクロスチャーム パヴェダイヤ 純正
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 31,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベビーファットの純正パヴェダイヤです。神戸のクロムハーツで購入しました。確実正規品です。材質...シルバー装飾...ダイヤモンド
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