ミライドン　ex sar

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商品詳細
ミライドン exsarになります。種別···シングルカードシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットセット···拡張パックバイオレットexカード名···037ミライドンexレアリティ···SAR特徴···SA（フルアート／スペシャルアート）
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