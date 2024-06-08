良品 Vivienne Westwood ダブルスカルドッグタグネックレス

メーカー：VivienneWestwoodMAN/ヴィヴィアン 商品名：ダブルスカルドッグタグネックレス サイズ：チェーン：全長46cmプレート：4.5cm×2.3cm 色 ：シルバー/ブラック 銀/黒ヴィヴィアンウエストウッドマンネックレスチェーンユニセックス男女兼用L10●状態良品使用感は少なく全体的にきれいかと思います。中古品の為、画像にてご判断下さい。●商品説明本来は、「TOOFASTTOOLIVE」と「TOOYOUNGTOODIE」の2つのプレートのネックレスですが、画像通り、「TOOYOUNGTOODIE」のみとなります。●注意事項・神経質な方はご遠慮ください。・発送前に検品に最善を尽くしておりますが、 小さな汚れや傷等がある場合はご了承下さい。・イメージと違ったなどの返品は行っておりま せん。完璧を求める方の購入はご遠慮くだ さい。●発送方法ヤマト運輸にて発送予定#VivienneWestwood#ヴィヴィアン#ヴィヴィアンウエストウッド#スカル#ドクロ材質...シルバー



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