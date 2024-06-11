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COMME des GARCONS SHIRT フロントロゴTシャツ 黒 未使用
商品番号 A56960676386
商品名

COMME des GARCONS SHIRT フロントロゴTシャツ 黒 未使用
ブランド名 コムデギャルソンシャツ
特別価格 税込 4,601 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COMMEdesGARCONSSHIRTフロントロゴTシャツ黒未使用ブランド　COMMEdesGARCONSSHIRT　品番W26116-1サイズ　M　肩幅45cm身幅49cm着丈70cm※素人採寸のため若干の誤差があるかもしれません。素材　綿100%新品未使用品　タグ付きになります。ご不明点ありましたら、必ず購入前にお問い合わせ下さい。0502m14637
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