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- VIRI-DARI Deserta 木村拓哉着用 操上和美 Tシャツ Sサイズ
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商品詳細
○ブランドVIRI-DARIDeserta操上和美○サイズSタグは切ってしまいましたが、試着のみの美品です。折り畳んで保存していたので、畳みシワがございます。#木村拓哉#キムタク#操上和美#Switch＊自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。返品、キャンセルは承っておりませんので、ご理解ある方のみよろしくお願いします☆気になることがございましたら、ご購入の前に質問、コメントお気軽にして下さい☆
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