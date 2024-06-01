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- スカーレット\u0026バイオレット 強化拡張パック レイジングサーフ 1BOX 新品
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商品詳細
#「わくまる」のポケモンカードBOXはこちら【新品・未開封・シュリンク付】ポケモンカード−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−新品未開封(シュリンク付き)★ポケモンカードスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ2BOX−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−1BOXとなります。正規ルート仕入れ商品ですので安心ください。再シュリンクなどの詐欺まがいの行為は一切しておりませんのでご安心ください。新品未開封です。すり替え防止の為、ご購入後の返品・交換は致しませんので、ご了承頂ける方のみお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。即購入可。よろしくお願いします。ボックスパックシングル...ボックス(box)
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