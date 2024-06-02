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激レア！！NEW ERA ニューヨーク メッツ 59fifty ストライプ
商品番号 F90564614568
商品名

激レア！！NEW ERA ニューヨーク メッツ 59fifty ストライプ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,848 円
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商品詳細

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTY25thAnniversaryAmazingMetsPinstripeHereosEditionNewYorkMetsニューエラ59FIFTY25周年記念アメイジングメッツピンストライプヒーローズエディションニューヨークメッツ◯カラーホワイト×ブルーストライプ◯サイズ73/858.7cm◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお届けします(^^)#即購入OK#MLB#METS#メッツ#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#ストライプ#amotyshop
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