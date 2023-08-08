ハーレー レザーベルト スカル 97786-18VM

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商品詳細
ハーレーダビッドソン純正ウェアレザーベルトブラックバックル交換可スカル品番：97786-18VM品名：BELT-SKULL,LEATHER,BL定価：15600３０インチサイズ感は写真を確認ください。レザーの風合いでキズっぽくなってる箇所もあります。未使用ですが、試着の脱着時にレザーがこすれたりして小さいスジが入っているかもしれません。ご理解いただければと思います。#harleydavidson#ハーレーダビッドソン#ハーレー#ツーリング#ソフテイル#ダイナ#スポーツスター#ハーレー純正#ハーレーパーツ#ハーレーウェア#ハーレーtシャツ#牛革#レザーベルト#tシャツ
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