challenger　EMBROIDERED ANGELS　キャップ

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challenger EMBROIDEREDがコラボしたキャップです。数回着用し暗所にて保管しておりましたので、状態は良いです。目立ちませんが側面に少し凹みのような跡がついております。写真の9枚目をご確認の上、ご了承いただける方にお譲りいたします。発送の際は型崩れを防ぐ為、箱に入れて発送させて頂きます。カラー/ブルー×ホワイト