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商品詳細
challenger EMBROIDEREDがコラボしたキャップです。数回着用し暗所にて保管しておりましたので、状態は良いです。目立ちませんが側面に少し凹みのような跡がついております。写真の9枚目をご確認の上、ご了承いただける方にお譲りいたします。発送の際は型崩れを防ぐ為、箱に入れて発送させて頂きます。カラー/ブルー×ホワイト
http://narcologia.ru/goods/financier795860.html
http://narcologia.ru/goods/stealth899876.html
http://narcologia.ru/goods/injure986267.html
challenger EMBROIDERED ANGELS キャップ
challenger EMBROIDERED ANGELS キャップ
challenger EMBROIDERED ANGELS キャップ
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http://narcologia.ru/goods/financier795860.html
http://narcologia.ru/goods/stealth899876.html
http://narcologia.ru/goods/injure986267.html
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