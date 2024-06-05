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challenger　EMBROIDERED ANGELS　キャップ
商品番号 S95092594609
商品名

challenger　EMBROIDERED ANGELS　キャップ
ブランド名 チャレンジャー
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

challenger　EMBROIDEREDがコラボしたキャップです。数回着用し暗所にて保管しておりましたので、状態は良いです。目立ちませんが側面に少し凹みのような跡がついております。写真の9枚目をご確認の上、ご了承いただける方にお譲りいたします。発送の際は型崩れを防ぐ為、箱に入れて発送させて頂きます。カラー/ブルー×ホワイト
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