グレンプリンス　Gren Princeマフラー

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商品詳細
グレンプリンス GrenPrinceマフラーGLENPRINCE/グレンプリンススコットランド発「GLENPRINCE（グレンプリンス）」。イギリスの伝統を大切にしながら質の良い製品作りで定評があるブランド。天然素材を使ったハイクオリティな仕上がりが特徴なブランドです。商品の状態は一部穴破れがあります。商品の状態は写真参考にして下さい。スコットランド製柄・デザイン···チェックカラー···ブラック素材···90%superfinemerino10%Cashmere
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