専用ジャンニヴェルサーチ 伊製 ジオメトリック柄ネクタイ 総シルク 白×黒 美品

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▼GIANNIVERSACEジャンニヴェルサーチイタリア製ジオメトリック柄ネクタイ総シルク白×黒(モノトーン)美品ヴィンテージQ122洗練とスタイルが融合した、GIANNIVERSACE（ジャンニヴェルサーチ）のイタリア製ジオメトリック柄ネクタイがここに登場。総シルクの贅沢な素材が、その触感で高級感を実感させ、その上質さが一層引き立ちます。白と黒のモノトーンカラーは、シンプルながらもクラシックでエレガントな印象を醸し出し、ビジネスからフォーマルなイベントまで、幅広い場面で輝きを放ちます。ジオメトリック柄のデザインが、その独自性を際立て、ファッションに新たな魅力をもたらします。GIANNIVERSACEの名声とイタリア製の卓越した品質が、あなたのファッションセンスを引き立て、自信とスタイリッシュさをアピール。ビジネスマンからファッション愛好家まで、幅広い層に愛されることでしょう。この美品ネクタイを身につけて、高級感あふれる日々を楽しんでみませんか？GIANNIVERSACEのジオメトリック柄ネクタイで、ファッションのトップに立ちましょう。◆Brand/ブランド◆GIANNIVERSACE/ジャンニヴェルサーチイタリア製〈Size/サイズ〉全長：152cm大剣幅：10㎝小剣幅：4㎝〈Color/カラー〉白×黒(モノトーン)/ジオメトリック柄※画像を参照ください〈Condition/状態〉着用回数少ない、ほぼ未使用品です〈Deail/ディテール〉・ー〈Material/素材〉シルク100%【Luxe】「Luxe/リュクス」とは、値段が高いものだけが贅沢なのではなく、素材や仕上がりに納得し、自分が本当に気に入ったものを手にすることこそが真のぜいたくであるという概念のことです。リュクスの場合はラグジュアリーよりも本物志向という意味合いが強くなります。長く付き合える一生モノを探されている方、そろそろ本物と呼べる逸品を手に入れられてみるのはのはいかがでしょうか。#Luxeの商品一覧#Luxeネクタイ管理番号：Q122柄・デザイン...プリント（ロゴなど）