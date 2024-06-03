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ラクリエ　the Wallet
商品番号 U34091608196
商品名

ラクリエ　the Wallet
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 7,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラクリエ　theWallet驚くほど薄いのにハリがあります。■商品状態1週間前後使い、何度かレザーグローブで磨いています。1週間前後使用した物なので画像をよく見て納得のうえ購入お願いします。■素材USブライドルレザーだったと思います。違った場合はすみません。■サイズ(画像1・2の向き)縦約9ｃｍ横約9.5cm厚み約1.5cmお手数ですがコメント前や購入前に、必ず一度プロフをお読み下さい。ご検討よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/cowpox972439.html
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