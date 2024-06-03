ラクリエ　the Wallet

ラクリエ theWallet驚くほど薄いのにハリがあります。■商品状態1週間前後使い、何度かレザーグローブで磨いています。1週間前後使用した物なので画像をよく見て納得のうえ購入お願いします。■素材USブライドルレザーだったと思います。違った場合はすみません。■サイズ(画像1・2の向き)縦約9ｃｍ横約9.5cm厚み約1.5cmお手数ですがコメント前や購入前に、必ず一度プロフをお読み下さい。ご検討よろしくお願い致します。



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