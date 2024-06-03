『ARMANI』 / アルマーニ グラデーション マフラー ロゴ 新品未使用

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。・『EMPORIOARMANI/エンポリオアルマーニ』・『ネイビーブルーグレーブラック黒グラデーション』・『マフラースカーフストール』・『ワンポイントブランドロゴシンプル』・『ユニセックス』・『レーヨン41%、ウール30%、ナイロン20%、ポリエステル9%』・『新品未使用品』・『madeinITALY』『イタリア製』・『約78㎝×約170㎝』平置きで素人採寸です。新品未使用ですが自宅保管品につき、ご理解のほどよろしくお願いします。
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