ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ロー \

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商品詳細
2022年の夏にABCマートでたまたま見つけれて買いました。1ヶ月ほどは履きましたが、そこからNIKE自体に飽きたので全然履いていませんのでかなりお得だと思います。さらにインソールも入れて履いていたので中のインソールのジョーダンマークは全く消えていません。履きじわもかなり少ないので是非！新品だと少しプレ値ついてます！スニダンで出品していたのですが売れないのでメルカリに変えました。シーン···バスケットボールメインカラー···ブルー
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