40's vintage US ARMY M-41 field cap 実物



WW2 40年代 U.S.ARMY M-41 HBT フィールドキャップ|ヴィンテージストア ...



5月26日(水)マグネッツ大阪店Vintage入荷日!! #6 U.S.Military Part1編 ...



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40's M-41 Field Cap | TCB jeans



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40's M-41 Field Cap | TCB jeans



New Release 40's M-41 Field Cap | TCB jeans

40sM-41ヘリンボーンフィールドキャップ実物40年代に採用された米陸軍のフィールドキャップです。プリーツがとられたドーム型の特徴的なフォルムに、サイドにハトメが付いています。M-1941モデルは、ヘリンボーンツイルのフィールドキャップとして初期型となる貴重なヘッドウェアで、ショートバイザーが特徴です。1941年〜1945年までに製造されたフィールドキャップの当時物、実物です。年代物のため、ほつれやダメージなどありますが、一部ステンシルは完全に消えるとこなく健在です。ビンテージらしいやれ感、年代物の風格があります。もちろんまだまだ着用いただけます。全体をHBT（ヘリンボーンツイル）の生地で製作しています、特にツバの部分は何重にもステッチングがされていて、折り返してクセを付けて被ってもらえます。現在では、ナイジェルケーボンやバズリクソンズといった有名ブランドでも同型のキャップがリプロダクションとしてリリースされており、この商品はその元ネタに当たります。約90年前の、貴重なビンテージのスペシャルピースになります。頭周り約59cm#ビンテージ#ヴィンテージ#US#USARMY#USAIRFORCE#USNAVY#MILITARY#40s#50s#VINGTAGE#WW2#schott#nigelcabourn#rrl#buzzricksonsカラー···グリーン形···ワーク