kemioケミオ完全同型 LAROPA ラロパ la lopa NY キャップ

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手作業での刺繍作業などの製造工程が原因で、縫製不良や軽微な汚れございます。不良品などではなく、良品でメーカー品質基準をクリアしております商品ですので、必ず現物画像をご確認の上、ご購入宜しくお願い致します。※ラッパー百足むかで|LilPump|JAY-Z|カラー違いキャップ他にも同型番や※LEXカラー違いLA同型NY色違い※Kemioカラー違いNY色違いも出品欄に出品中LAROPA(ラロパ)USA発のストリートレーベル。著名なアーティスト達を顧客に持つACCSTUDIOが手掛ける\"TheLifeDesignCompany\"。トラッカーキャップ\"NewYorkIsKissingMe\"をA$APRockyが着用で、一躍注目を集めPostMalone、LilPump、Gunna、TrippieRedd、TylaYaweh等、HIPHOP界のスター達がこぞって着用し一躍注目を集めるシグネーチャーモデル頭周り約56cm～約60cm高さ約13cmつば約12cmOFF-WHITEオフホワイトのデザイナー、ヴァージル・アブロー（VirgilAbloh）コーデやFEAROFGOD(フィアオブゴッド)のESSENTIALS(エッセンシャルズ)に最適コーデ、gallerydeptギャラリーデプト再構築デニムパンツやカーゴパンツコーデやjunkmaniaスタイルやNickLenzini創設者HolidayBrand（ホリデーブランド）のnylahatキャップをお持ちの方やJPTHEWAVY、HideyoshiラッパーDeepRiverコーデや47BRAND（フォーティーセブン）のNEWYORKMETSADJUSTABLECAPニューヨークメッツアジャスタブルキャップやCooperstownBallCap（クーパーズタウン）ボールキャップNEWYORKYANKEESニューヨークヤンキースやLHP取扱DANKESCHON人気YouTuber平本蓮やjpthewavyも愛用ブランドやSAINTMICHAEL(セントマイケル)READYMADEコーデにもバッチリ、AMNJXポップアップコーデやAIMELEONDORE(エメレオンドレ)キャップ値段届かない方へ